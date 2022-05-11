وضع إقامة الدولة للساحل تحت وصاية رئاسة الجمهورية
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إسناد سـلطة الوصاية على المؤسسة الـعـمومية لإقامة الدولة للساحل إلى الأمين العام لرئاسةالجمهورية. الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 29 مرسوم رئاسي رقم 22-145 مؤرخ في 10رمضان عام 1443 الموافق 11 أفريل سنة 2022 ، يسند إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للـساحل.
واضاف ذات المرسوم انه تم إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، نتها المادة 2 من المرسوم التنفيذي لا سيما تلك التي تضم رقــم 97-294 المـــؤرخ فـي 2 ربيع الثاني عــام 1418 المــوافــق 5 اوت سـنة 1997 .
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أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بموجب مرسوم رئاسي، مهام المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية.
وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شعبان عام 1443. الموافق لـ 22 مارس سنة 2022. فقد تم إنهاء مهام محمد زيان حسني بصفته مديرا عاما للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية.
كما تم بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شعبان عام 1443. الموافق لـ 22 مارس سنة 2022. تعيين زيتوني أولاد صالح مديرا عاما للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية.
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إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا، يقضي بانهاء مهام “نزيه برمضان” المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج.
وجاء قرار إنهاء مهام نزيه برمضان بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فيفري سنة 2022.
إنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية بباتنة بعد فيديو تدشين مرش في اقامة للطالبات
قرّر الديوان الوطني للخدمات الجامعية اليوم إنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية لباتنة وسط، بعد الضجة التي أحدثها فيديو تدشين مرش للطالبات بمناسبة عيد المرأة.
وظهر مدير الخدمات الجامعية في الفيديو وهو يسير على سجاد أحمر متقدما نحو لوح تدشين المرش وسط أنغام الموسيقى وطلقات البارود.
ولقيت تلك اللقطات المصورة استهجانا واسعا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بسبب المبالغة في الاحتفالية ومحاولة تصوير تدشين المرش على أنه إنجاز عظيم.
كما حاولت إدارة الاقامة الجامعية للبنات مهداوي خديجة تبرير ما حدث بالقول أن تدشين المرش تزامن مع الاحتفالات بعيد المرأة. حيث تم تكريم الطالبات بوجبة عشاء على شرفهن. وقبل ذلك تم تدشين المرش لوضع حد لمعاناتهن مع الاستحمام داخل غرفهن أو خارج الإقامة في ظروف غير مريحة.
ورغم تلك التبريرات إلا أن حادثة تدشين المرش عصفت بمدير الخدمات الجامعية. في وقت يجري حديث عن قرب تنحية مديرة الاقامة الجامعية.