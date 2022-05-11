وضع إقامة الدولة للساحل تحت وصاية رئاسة الجمهورية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إسناد سـلطة الوصاية على المؤسسة الـعـمومية لإقامة الدولة للساحل إلى الأمين العام لرئاسةالجمهورية. الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 29 مرسوم رئاسي رقم 22-145 مؤرخ في 10رمضان عام 1443 الموافق 11 أفريل سنة 2022 ، يسند إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للـساحل.

واضاف ذات المرسوم انه تم إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، نتها المادة 2 من المرسوم التنفيذي لا سيما تلك التي تضم رقــم 97-294 المـــؤرخ فـي 2 ربيع الثاني عــام 1418 المــوافــق 5 اوت سـنة 1997 .

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