أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الخميس، عن وضع الأدلة الجبائية المحينة لسنة 2026 تحت تصرف المكلفين بالضريبة والمهنيين. بهدف ضمان مرافقة أفضل وتسهيل فهم المستجدات الجبائية التي تضمنها قانون المالية.

وأوضح بيان المديرية، أن هذه الإصدارات تشكل مرجعاً أساسياً للاطلاع على القواعد والالتزامات الضريبية. إلى جانب شرح كيفيات تطبيق مختلف الأحكام الجبائية.

ومن بين أبرز الأدلة المتاحة حالياً، دليل النظام الجبائي الجزائري لسنة 2026. الذي يقدم نظرة شاملة حول الإطار العام للمنظومة الضريبية. إضافة إلى دليل الرسم على القيمة المضافة (TVA) لسنة 2026، والذي يتناول بالتفصيل طرق التطبيق، الإعفاءات، وآليات الاسترداد.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن هذه الأدلة متاحة للتصفح والتحميل عبر موقعها الرسمي: https://mfdgi.gov.dz/publica…/supports-documentaires-ar…

