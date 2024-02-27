وضع الترتيبات الأخيرة لشهر رمضان.. تعليمات وزارية للتحضير الجيد

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، صباح اليوم الثلاثاء، على اجتماع ضم إطارات الإدارة المركزية. وهذا لوضع الترتيبات الأخيرة المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان المبارك.

كما أعطى الوزير توجيهاته من أجل التحضير الجيد لمختلف التظاهرات العلمية والقرآنية والثقافية. التي تعتزم الوزارة تنظيمها خلال الشهر الفضيل، وعلى وجه الخصوص المسابقة الوطنية لحفظ وترتيل القرآن الكريم وتجويده.

وكذا الإعلان عن المتوجين ضمن المسابقة الدولية لإحياء التراث الإسلامي التي تنظمها الوزارة كل ثلاث سنوات. وقد تم تخصيصها في طبعتها الرابعة لهذه السنة لبحث موضوع ” التراث المخطوط لعلماء الجزائر: دراسة وتحقيق” وشهدت مشاركة أساتذة وباحثين.