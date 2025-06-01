وضع الجهاز الجوي لمكافحة حرائق الغابات حيز الخدمة

أشرف إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صباح اليوم الأحد، بمقر المجموعة الجوية للحماية المدنية بالدار البيضاء، على وضع حيز الخدمة للجهاز الجوي لمكافحة حرائق الغابات لموسم اصطياف 2025.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم ذلك بحضور المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي. و كذا الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، رشيد حشيشي، كما يحضر الفعالية والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي. والرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر مختار مديوني، فضلا على إطارات عن المديرية العامة للحماية المدنية.

وسيقوم الوزير بمعاينة الوسائل الجوية التي سيتم تسخيرها، كما سيُتابع عرضا حول الخطة العملياتية. لمواجهة المخاطر المتصلة بحرائق الغابات، والمحاصيل الزراعية والغطاء النباتي.

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