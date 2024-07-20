وضع المخططات الزراعية بولايات الجنوب

ترأس وزير الفلاحة، يوسف شرفة، لقاء مع المتعاملين العموميين والخواص المستفيدين من محيطات كبرى على مستوى ولايات الجنوب من أجل وضع المخططات الزراعية الخاصة بكل محيط على مدى الثلاث مواسم القادمة.

وحسب بيان للوزارة، تهدف عملية التحديد المسبق للمخططات الزراعية، التي سيتم تنفيذها ابتداء من شهر جويلية الجاري، إلى الرفع من حجم المساحات المخصصة للزراعات الرئيسية مثل الحبوب والذرى الصفراء والنباتات الزيتية.

وسيتم تجسيد التزامات كل متعامل على شكل عقود نجاعة تحدد المساحات المخصصة لكل زراعة وكذا المردود المنتظر في الهكتار.

وفيما يخص زراعة الذرى الصفراء، تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على إنشاء محيطات كبرى على مستوى ولاية عين صالح.