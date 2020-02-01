وضع برنامج وطني في مجال الـمنشآت الـمدرسية وتعميم الـمطاعم الـمدرسية

خلص إجتماع الحكومة المجتمع اليوم برئاسة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد إلى عدة توصيات حول التكفل بالأطفال الـمتمدرسين الـمعوزين.

وخلال الإجتماع أمر جراد بوضع برنامج وطني في مجال الـمنشآت الـمدرسية، وتعميم الـمطاعم الـمدرسية والتكفل بإصلاح الطرق، لاسيما في الـمناطق النائية والـمعزولة.

كما أكد الوزير الأوّل على ضرورة تقديم يد المساعدة والعون لأي شخص وإلى أي أسرة في وضعية اجتماعية صعبة.

وأشار عبد العزيز جراد إلى العائلات التي تعيش في أماكن معزولة أوعلى هامش هذه الـمراكز الحضرية أوالريفية.