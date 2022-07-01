وضع بوابة إلكترونية لتسهيل عملية توزيع الأدوية على المستشفيات

عرضت الصيدلية المركزية للمستشفيات البوابة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها و وضعتها تحت تصرف المؤسسات الإستشفائية. لتسهيل تقديم طلبيات الأدوية دون عناء التنقل و تحسين مراقبة مخزون الأدوية.

و حسب ما أفاد به بيان لذات الصيدلية. فقد أكد أنه لأول مرة يتم تنظيم لقاء بين إطارات الصيدلية المركزية للمستشفيات. و مدراء المؤسسات الإستشفائية و الصيادلة المركزيين لهذه المؤسسات. قصد الوقوف على العديد من النقاط المتعلقة بتنظيم و تسيير و توزيع الأدوية بطريقة عقلانية.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء هو فرصة لطرح العديد من المشاكل التي تعيق تسيير الأدوية وإيجاد الحلول المناسبة لتوفير الأدوية للمريض في الوقت المناسب. كما لاقت هذه المبادرة التي من شأنها تسهيل ودراسة الطلبيات التي يقوم بها صيادلة المؤسسات الإستشفائية بالتنسيق مع مختصي الصيدلية المركزية للمستشفيات “ترحيبا” من طرف المشاركين. مما سيساهم في التسيير الجيد للأدوية عبر خطة عمل محكمة.

وأكد المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، علي عون، أن الهدف من هذا اللقاء هو التنسيق الجيد بين صيادلة المؤسسات الاستشفائية و إطارات الصيدلية المركزية. كما كشف في ذات السياق، عن تعميم العملية على معظم الملحقات الجهوية للعمل مع المؤسسات الاستشفائية بمختلف مناطق الوطن. لضمان مراقبة صلاحية الأدوية و دراسة الطلبيات بعقلانية و التسيير و التوزيع الجيد لهذه المواد الحيوية للقضاء على الندرة.

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