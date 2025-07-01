وضع حجر أساس 7000 وحدة سكنية بصيغة LPL في الجلفة

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، على وضع حجر أساس 7.000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري ببلدية الجلفة.

وكشف وزير السكن والعمران والمدينة، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز 47 قطبا حضريا في مختلف الولايات.

كما أشار وزير السكن، إلى أن خلال هذه السنة سيتم الانطلاق في إنجاز 16 قطبا حضريا. مردفا “القطب الحضري بولاية الجلفة سيكون نموذجا لباقي الأقطاب”.

للإشارة، يقوم بلعريبي، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجلفة، أين سيشرف على فعاليات التوزيع الوطني للسكنات بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الاستقلال.

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