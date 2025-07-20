وضع حجر الأساس لإنجاز مصنع لإنتاج حليب الأطفال بوهران

أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى. في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية على وضع حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج حليب الأطفال. تابع لشركة Tazi Agro Industrie بمنطقة النشاطات الصناعية بحاسي بن عقبة بوهران.

وهو المشروع الإستثماري الذي سيتم إنجازه في إطار مساعي الدولة لتقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية. وعلى رأسها حليب الأطفال الذي يعد من المواد الحساسة والمطلوبة بكثرة في السوق المحلية حيث سيخلق نحو 200 منصب عمل مباشر لفائدة شباب المنطقة.

كما سيساهم عند دخوله حيز النشاط في تغطية نحو 40 بالمائة من الطلب الوطني على مادة حليب الأطفال. مما سيقلل من الإعتماد على الواردات ويساهم في استقرار الأسعار وضمان توفر هذه المادة الحيوية في السوق.

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