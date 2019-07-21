وضع حجر الأساس لانجاز مصنع “بيجو سيتروين” لتركيب السيارات بوهران

سيتّم، اليوم الأحد، وضع حجر الأساس لمشروع مصنع “بيجو سيتروين”، لتركيب السيارات غرب بلدية طفراوي وهران، بعد مفاوضات دامت مايقارب 3سنوات بين السلطات الجزائرية ونظيرتها الفرنسية.

وحسبما نشرته يومية “le reporters”، قد تقرّر تكليف شركة “SPA SFMAI “، بأشغال إنجاز مصنع” بيجو” في الجزائر، وهي مؤسسة صناعية تقع بغرب البلاد، وتُعتبر متعاملا محليا مهما مؤهلا في مجال المباني الصناعية.

وقد تّم الاتفاق على انجاز المشروع بعد مذكرة تفاهم بين الطرفين في نوفمبر 2017 .

وكانت مجموعة “بي أس إي”، قد أبرمت اتفاقية شراكة تهدف لإقامة مصنع إنتاج بالجزائر مع شركائها الجزائريين المتمثلين في شركة” كوندور” للأجهزة الالكترونية، شركة “بالبا برو” والمؤسسة الوطنية لإنتاج الآلات و العتاد (PMO).

ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع، في نهاية النصف الأول من عام 2020 .

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 75،000 سيارة سنويًا ، بين موديلات بيجو وسيتروين وأوبل و DS ، وفقًا لخطة التحميل التي قدمتها المجموعة الفرنسية. ومع ذلك ، من المحتمل أن تخفض الأخيرة أهدافها بشكل كبير ، الآن بعد أن قررت الحكومة خفض تصنيف حصص الاستيراد CKD-SKD لتجميع السيارات.