وضع حجر الأساس لبناء أول مسجد أخضر في الجزائر

أشرف الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، مصطفى زواوي، اليوم الإثنين، وبتعليمات من وزير السكن، على وضع حجر الأساس لبناء المسجد الأخضر بسيدي عبد الله.

وأوضح بيان للوزارة، أن المسجد الأخضر هو أول مسجد ذكي على مستوى الجزائر.

ويتميز المسجد بخصائص بيئية، حيث يعمل بنظام طاقوي مزيج بين الشمسي و العادي. بالإضافة إلى استغلال مياه الأمطار واستعمالها للتنظيف والسقي. وحنفيات مياه أوتوماتيكية واقتصادية.

كما تعمل أسوار ونوافذ المسجد بتقنية العزل الطاقوي مما يسمح بإقتصاد الطاقة الداخلية للمسجد.

وتبلغ مساحة الجامع 9000م²، ويحتوي على طابق أرضي يسع 2500 مصلي رجال. فيما يسع الطابق الأول 1500 مصلي رجال، والطابق الثاني 2000 مصلية للنساء.

كما يحتوي المسجد أيضا على مدرسة قرآنية، وسكنين وظيفيين للإمام والمؤذن.

وتتمثل مدة إنجاز الجامع في 24 شهر، مع التزام المقاولة بالعمل بنظام 8* 2.