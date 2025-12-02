وضع حجر الأساس لبناء 600 مسكن “عدل 3” بالمدية

حلّ صبيحة اليوم الثلاثاء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عدل رياض قمداني بولاية المدية.

د تم عقد جلسة عمل تناول من خلالها سير محتلف المشاريع السكنية بصيغة عدل. كما سيشرف المدير العام على وضع حجر أساس لمشروع 600 وحدة سكنية صيغة البيع بالإيجار عدل 3، بحي باتي بلدية المدية.

للإشارة، فقد كان في استقبال المدير العام لوكالة “عدل”، جيلالي دومي والي الولاية بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي.