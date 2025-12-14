وضع حجر الأساس لـ2200 سكن بصيغة عدل 3 في برج بوعريريج

أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني، رفقة والي ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، على وضع حجر الأساس لمشروع 2200 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3” بولاية برج بوعريريج.

وتعَدُّ هذه هي المحطة العاشرة والمتضمنة المواصلة في توطين برنامج “عدل 3”.

ويأتي هذا عملا بتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي. الرامية إلى المواصلة في عملية توطين برنامج “عدل 3” بمختلف ولايات الوطن.

وفي هذا السياق، وتنفيذا لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طمأن المدير العام المسجلين في برنامج “عدل 3” أن وكالة عدل تتابع باهتمام انشغالاتهم. وهي بصدد دراسة كل الاقتراحات الممكن تطبيقها، ولن تدخر أي جهد يكون في صالح المسجلين، وذالك لمنحهم الفرصة في الحصول على سكن.

للإشارة، فإن عدد السكنات التي تم توطينها منذ إعطاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إشارة انطلاق أول مشروع بقسنطينة إلى 23.415 وحدة سكنية لبرنامج عدل 3 موزعة كالتالي:

-8050 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني سيساوي قسنطينة.

-1600 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني (البكرات) ولاية ورقلة.

-2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني أولاد خالد ولاية سعيدة.

-1400وحدة سكنية بولاية المدية.

-1000 وحدة سكنية ببولحاف الدير ولاية تبسة.

-2400 وحدة سكنية ولاية معسكر.

-1150 وحدة سكنية ولاية ولاية الأغواط.

-2115 وحدة سكنية بولاية المسيلة.

-1500 وحدة سكنية بولاية غليزان.

-2200 وحدة سكنية بولاية برج بوعريريج.