وضع حجر الأساس للمقر الجديد لسفارة فلسطين بدالي ابراهيم

وضع رئيس دولة فلسطين محمود عباس رفقة وزير المجاهدين حجر الأساس لبناء سفارة فلسطين ببلدية دالي ابراهيم بالعاصمة.

وحسب بيان لوزارة المجاهدين فقد رافق وزير المجاهدين، رئيس الدولة الفلسطينية محمود عباس خلال تواجده بالجزائر لحضور الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية. التي احتضنتها الجزائر يومي الفاتح و الثاني نوفمبر الجاري.

وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة بمعية الرئيس الفلسطيني. أشرفا على وضع حجر الأساس للمقر الجديد لسفارة فلسطين ببلدية دالي ابراهيم.