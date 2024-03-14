وضع حجر الأساس لمشروع انجاز مركز الإمتياز لمجمّع سونلغاز بالعاصمة

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بحضور الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال، اليوم الخميس، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز الامتياز لمجمّع سونلغاز، ببن عكنون في العاصمة

وحسب بيان لوزارة الطاقة، باعتباره مركزا للتكوين المتخصص، سيوفّر حلقات دراسية، وأياما تقنية ومنتديات للابتكار والابداع. بهدف بناء الخبرات وتطوير اليقظة التكنولوجية.

وبالمناسبة قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشروع اعادة تهيئة مدرسة التكوين. والتي تقترح مجموعة واسعة من الدورات التكوينية في مجالات الإدارة وتقنيات التّسيير. (الموارد البشرية، المالية والمحاسبة، التجارة والتسويق، التدقيق ومراقبة التسيير، اللغات، أنظمة المعلومات.. وغيرها).

وستساهم المدرسة التي ستعاد تهيئتها في مرافقة التطور المهني للإطارات في مهن التسيير وكذا الرفع من احترافيتهم، مع توفير أحسن الظروف.

وتبلغ قدرة استيعاب مدرسة التكوين أكثر من 475 متكوّن، تضم فضاءات للدراسة ومكاتب وقاعة للأرشيف وقاعة للاجتماعات، مطعم ومرافق أخرى متعددة الخدمات، حسب البيان نفسه.

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