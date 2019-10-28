وضع حجر الأساس لمشروع سوق الثلاث ساعات بباب الوادي في العاصمة

وضع وزير الداخلية والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، حجر الأساس، لإنجاز مشروع سوق الثلاث ساعات باب الوادي في العاصمة.

وسيضم سوق باب الوادي، بعد تأهيله، أكثر من ثلاث مئة طاولة و 44 محل.

وشرع، وزير الداخلية، زيارة تفقدية إلى ولاية الجزائر، أين كانت المحطة الأولى بلدية باب الودي، وبعدها المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد.

وستكون المقاطعة الإدارية لحسين داي المحطة الثالثة، للوزير، حيث سيسلم مقررات الاستفادة من محلات للشباب حاملي المشاريع.

وسيدشن دحمون، وحدة انتاج الأدوية تابعة لمجمع صيدال، بالحراش، وفندق “hayet regency” بدار البيضاء.

كما سيدشن مركب رياضي وثقافي بالرويبة، ومدرسة قرآنية بهراوة معتسليم إعانة مالية لمؤسسة المسجد للتكفل بـ10 مساجد.

وسيضع وزير الداخلية، حجر الأساس لمشروع انجاز مستشفى بسعة 120 سرير ومسبح شبه أولمبي في براقي.

وسيدشن دحمون، ثانوية ومتوسطة بالقطب السكني 10.000 مسكن سيدي عبد الله.

وسيضع حجر الأساس لمشروع انجاز مسبح شبه اولمبي في السويدانية

وستكون للوزير، محطات أخرى في مختلف بلديات العاصمة.