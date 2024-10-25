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وضع حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” تحت وصاية ولاية الجزائر

بقلم حمزة بن هويس
وضع حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” تحت وصاية ولاية الجزائر
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وقع الوزير الأول نذير العرباوي على مرسوم التنفيذي تضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” إلى ولاية الجزائر، حسب ماجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب ماجاء في المادة الأولى من المرسوم التنقيذي رقم 22-308 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024، تم تحويل حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” إلى ولاية الجزائر التي تتولى تسييرها.

وتستثنى من التحويل المقرر قطع الأراضي والمنشآت المنجزة عليها التي تشغلها هيئات وزارة الدفاع الوطني. والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.

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