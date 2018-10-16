وضع حد لجماعة أشرار قامت بإختطاف شاب بعين الحجل في المسيلة

تمكنت عناصر أمن دائرة عين الحجل بالمسيلة من وضع حد لجماعة أشرار تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و34 سنة.

العصابة قامت بإختطاف شاب يبلغ من العمر 20 سنة من وسط مدينة على متن مركبة سياحية.

حيث قامت عناصر فرقة الشرطة القضائية بتكثيف التحريات والأبحاث بعد ورود نبأ الإختطاف،

أسفرت عن العثور على الشخص المخطوف خارج المدينة مجرد من ملبسه ومكبل اليدين والرجلين وعليه أثار العنف.

حيث عمدت ذات المصالح إلى وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهم على متن المركبة،

ليتم بعد ذلك إنجاز ملف قضائي ضدهم وتقديمهم امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى الذي أحالهم على قاضي التحقيق .