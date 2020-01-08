وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة تعتدي على المواطنين وتستولي على ممتلكاتهم بعنابة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبوني من وضع حد لمجموعة من الشبكات الإجرامية مختصة في الإعتداء على المواطنين والإستلاء على ممتلكاتهم بواسطة التهديد بالعنف وباستعمال أسلحة بيضاء.

الشبكة مكونة من 7 أشخلص منهم 03 نساء تتراوح أعمارهم مابين العقد الثاني والثالث ينحدرون من ولاية عنابة، العصابة متورطة في عدة قضايا.

وقائع القضية تعود بعد إيداع الضحيتين لشكوى بالمكتب الدرك الوطني المتواجد على مستوى المحطة البرية صنديد منيب والتي مفادها تعرضهما للإعتداء والتهديد من طرف أشخاص مجهولين مدججين بأسلحة بيضاء.

وبعد الترصد لهما اثر نزولهما في المحطة البرية سالفة الذكر على الساعة التاسعة والنصف (21.30) ليلا ليتم استدراجهما ثم محاصرتهما و الإستيلاء على مايملكونه .

على الفور تدخلت الفرقة المختصة إقليميا اين تم توقيف أفراد العصابة قبل فرارهم داخل المحطة ومعهم الأشياء الخاصة بضحيتين .

تم إرجاع الأشياء المسروقة لأصحابها في حين تم تحويل المشتبه فيهم لمقر الفرقة للتحقيق معهم.

سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الإنتاء من التحقيق.