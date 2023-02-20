وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل بتيزي وزو

تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة تيزي راشد بأمن ولاية تيزي وزو من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تتكون الشبكة، من 5 أفراد تتراوح أعمارهم مابين 25 و45 سنة، متورطين في عدة قضايا مماثلة.

ومكنت العملية من استرجاع المسروقات المتمثلة في أجهزة تصوير ومعدات أشغال. وحلي من المعدن الاصفر والأبيض ومبلغ مالي.

بالإضافة إلى حجز سلاح ناري ومركبة تستعمل في التنقل.