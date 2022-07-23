وضع حد لشبكة منظمة تهرّب الأشخاص عن طريق البحر

وضعت الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، حدا لشبكة منظمة مختصة في الهجرة غير الشرعية. كما أوقفت 18 شخصا منهم 3 متورطين في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب الأشخاص بحريا.

كما جاءت العملية، إثر استغلال معلومات وردت إليها تفيد بتحضير مجموعة من الأشخاص لرحلة سرية عبر البحر باستعمال قارب سريع للنزهة.

وبعد تحديد هوية المشتبه الرئيسي والترصد لتحركاته، تمكن ضباط فرقة البحث والتحري من تحديد تاريخ وموعد انطلاق محاولة الهجرة السرية. الأمر الذي سمح بتوقيف 15 شخصا من المرشحين لها.

كما سمحت العملية بالتنسيق مع النيابة المختصة بعد صدور إذن بتمديد الاختصاص والتفتيش، بتوقيف 3 أشخاص بصفتهم منظمين رئيسيين للرحلة. مع ضبط و حجز المعدات الخاصة بالإبحار، أبرزها قارب سريع للنزهة مزود بمحرك قوة 220 حصان.

وأضاف البيان أن نفس المصالح حجزت أيضا كمية من البنزين بسعة 1090 لتر وبوصلتين وكاشف ضوئي وراديو لا سلكي. و جهازين لقياس الأعماق، الى جانب سترات و إشارات ضوئية تستعمل للنجدة.

في حين، ضبطت عناصر فرقة البحث والتحري أيضا مبالغ مالية من العملة الوطنية قدرت بـ 330 الف دينار. و مبلغ بالعملة الصعبة يقدر بـ 1760 أورو, حسب بيان خلية الاعلام لأمن ولاية تيبازة.

وسيقدم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال التحقيقات القضائية, عن تهمة “تهريب المهاجرين و ترجيح تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر. بالقيام بتدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني بصورة مباشرة للحصول على منفعة مالية في إطار جماعة إجرامية منظمة”.