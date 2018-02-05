وضع حد لعصابة تزوير الأوراق النقدية في تيسمسيلت

وضعت مصالح الدرك الوطني لتيسمسيلت، حد لنشاط عصابة متكونة من 5 أفراد، متخصصة في تزوير الأوراق النقدية الوطنية.

وحسب ذات المصالح، فقد تم توقيف شخص بمدينة تيسمسيلت،عثر بحوزته على ورقتين نقديتين مزورتين من فئة ألفين دج.

وبعد التحقيق، معه إعترف بترويجه لأوراق نقدية مزورة بقيمة 300 ألف دج، تحصل عليها من ولاية البليدة.

كما أسفرت العملية، من توقيف شخصين متورطين بتيسمسيلت.

وعند تفتيش، مسكني شخصين آخرين ببلدية بوقرة، حيث تم ضبط العتاد المستعمل في التزوير.

والمتمثل في جهاز إعلام آلي، وطابعة، ومساح ضوئي، وجهازين لتقطيع الورق، وأشرطة فضية، ورزم من الأوراق مخصصة للتزوير، وسيارة.

وتم تقديم المتورطين، اليوم الاثنين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت .