وضع حد لنشاط شبكة تحترف السرقة والمتاجرة بالمخدرات بتمنراست

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بالتنسيق مع فرقة البحث و التحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتمنراست من توقيف أربعة أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، تتراوح أعمارهم مابين (18 سنة الى 22 سنة ) متورطون في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنحة سرقة المنازل والمحلات التجارية بالكسر بتوافر ظرفي الليل و إستغلال الحجر الصحي الجزئي ، و حيازة المهلوسات العقلية قصد البيع و الترويج.

وأضاف الييان، أن حيثيات القضية تعود إلى معلومات واردة الى عناصر الشرطة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يستغلون أوقات الحجر الصحي المنزلي لإرتكاب السرقة على المنازل و المحلات التجارية ، مع المتاجرة في المؤثرات العقلية على مستوى قطع الواد تمنراست.

من جهتها باشرت عناصر الشرطة بإعداد خطة أمنية، أين تم تحديد المستودع الذي يتم تحزين المسروقات فيه.

وأصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست، إذن بالتفتيش، حيث تم توقيف أربعة أشخاص، والعثور بحوزتهم على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية متمثلة في 270 قرص مهلوس ،كما تم إسترجاع المسروقات المتمثلة في 05 قرورات خاصة بغاز البوتان و كمية معتبرة من المواد الغذائية المختلفة و مبلغ مالي قدره 2400 دج و هاتفين نقالين ، و تم تحويل المشتبه فيهم إلى المقر وفتح تحقيق في القضية.