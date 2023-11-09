وضع حد لنشاط عصابات إجرامية تتاجر بالمهلوسات في العاصمة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية بالجزائر، في أربع عمليات متفرقة، من وضع حد لنشاط عصابات إجرامية تقوم بالنقل والتخزين والمتاجرة بالأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصالح، تم خلال هذه العمليات حجز 17998 قرص مهلوس من نوع بريغابالين في كل من عين البنيان، رويبة وسطاوالي.

بالإضافة إلى حجز 3273 قرص من نوع إكستازي بعين البنيان ومبلغ مالي أزيد من 153 مليون سنتيم.

وكذا 36 غرام من الكيف المعالج، و02 غرام كوكايين، ودراجتين ناريتين وثلاث مركبات سياحية.

كما أسفرت هذه العمليات عن توقيف 11 شخصا مشتبها فيه. حيث تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة كل حسب إختصاصه.

وتوبع المعنيون، عن تهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية. وجناية النقل والتخزين والمتاجرة بالأقراص المهلوسة بطريقة غير مشروعة.