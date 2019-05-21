وضع حد لنشاط عصابة تمتهن السرقة بالجلفة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول بأمن دائرة حاسي بحبح،بولاية الجلفة، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار.

وذلك لتورطهم في عمليات السرقة بالنشل في حق مرتادي السوق الأسبوعية للمدينة، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

واستنادا لذات البيان، فإن عملية توقيف هذه المجموعة المتكونة من ثلاثة أشخاص في العقد الثالث من عمرهم ومسبوقين قضائياً.

جاءت على إثر دوريات شرطية راجلة لعناصر ذات الأمن الحضري لتأمين السوق الأسبوعية، أين لفت انتباههم ثلاثة أشخاص مشبوهين.

عثر بحوزتهم بعد توقيفهم وتفتيشهم في عين المكان على هاتفين نقالين معدومي الشرائح،الأمر الذي استدعى

تحويلهم إلى مقر الشرطة لمواصلة التحقيق، وقد أفضى التحقيق, مع المشتبه فيهم إلى تورطهم في عملية السرقة بالنشل،

وذلك بعد تقدم الضحيتين صاحبي الهاتفين النقالين إلى ذات المقر الأمني وتعرفهما على ما سرق منهما .

و بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح.

أين صدر في حق كل واحد منهم بعد إجراءات المثول الفوري حكماً بثلاثة سنوات سجناً نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار.