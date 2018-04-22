وضع حد لنشاط عصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية بالبيض

وضعت مصالح الامن لدائرة الأبيض سيدي الشيخ بالبيض حد لنشاط عصابة متكونة من 3 أشخاص مختصة في سرقة الدراجات النارية.

وحسب ذات المصالح فإن العملية تمت إثردورية بأحد أحياء الأبيض سيدي الشيخ تم توقيف شخص يقود دراجة نارية من الحجم الكبير.

أين تبين عند أن رقم التسلسلي للدراجة ممسوح ولا يحوز على وثائقها.

وعلى إثرها باشرت الشرطة تحقيقا أسفر إلى هوية أحد الشركاء الثلاثة أعمارهم تتراوح ما بين 25و36سنة.

وعند تفتيش منزله تم العثورعلى دراجة أخرى مسروقة كانت مفككة.

كما تم ضبط بحوزتهم على كمية من مادة البارود ومنظار ميداني وخراطيش حية عيار 16 ملم ومبلغ مالي.

وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيدي الشيخ.