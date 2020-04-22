وضع حد لنشاط مجموعة أشرار قامت بسرقة كمية معتبرة من قطع الغيار بتمنراست

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني بتمنراست، من توقيف خمسة أشخاص، متورطون في قضية تكوين جمعية أشرار.

الموقوفون والذين تتراوح أعمارهم مابين 20 سنة و30 سنة، متهمين بتكوين جمعية لغرض إرتكاب جنحة السرقة بالكسر بإستعمال مركبة، وشراء و إخفاء أشياء مسروقة.

وتم إسترجاع مسروقات متمثلة في قطع غيار من مختلف أصناف المركبات، مع حجز مركبة و شاحنة.

وتعود حيثيات القضية، إلى معلومات واردة إلى عناصر الشرطة، مفادها وجود شاحنة موجودة على مستوى وسط المدينة تمنراست مملوئة بتجهيزات مشبوهة كانت موجهة للإخفاء.

وعليه باشرت عناصر الشرطة بإعداد خطة أمنية محكمة، وتفعيل الجانب الإستعلامي.

وبعد عملية الترصد وتكثيف الأبحاث، تم رصد الشاحنة وبعد عملية التفتيش الأمنية والإدارية للشاحنة، تم ضبط بمقطورتها على علب كرتونية تحتوي على قطع غيار من مختلف أصناف المركبات.

ليتم حجز و تحويل الشاحنة ومركبة من نوع لوندروفر، رفقة المشتبه فيهم إلى المقر وفتح تحقيق في القضية.