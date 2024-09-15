وضع حد لنشاط مذبح وتوقيف أصحابه بالوادي

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من توقيف 3 أشخاص، ووضع حد لنشاط مذبح غير شرعي ببلدية المقرن في الوادي.

وحسب بيان لذات المصلحة، تعود وقائع القضية إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمقرن. مفادها وجود نشاط غير شرعي لمذبح للدواجن غير مرخص بقرية المنانعة بلدية المقرن.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم العثور على مذبح غير شرعي.

بالإضافة إلى شاحنة صغيرة مجمدة من نوع كيا على متنها أكثر من 130 كلغ من الدجاج.

وبعد التنسيق مع الطبيب البيطري، أكد بأن الدجاج المذبوح لا يتوفر على أدنى شروط النظافة والسلامة الصحية. وغير صالح للإستهلاك البشري.

ليتم على إثرها، توقيف الأشخاص المتورطين وإقتيادهم لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القصائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.