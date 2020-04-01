وضع حد لنشاط مشتبه فيهم وحجز كميات معتبرة من المخدرات ببشار 

تمكّنت قوات الشرطة لفرقتي البحث والتدخل ومكافحة المخدرات، في عمليتين منفصلتين، من وضع حد لنشاط مشتبه فيهم وحجز كميات من الكيف المعالج والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية الأولى تعود وقائعها لاستغلال معلومات من طرف قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بترويج المخدرات مستغلا في ذلك منزله العائلي.

وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

ومكنت العملية من توقيف شخصين مشتبه فيهما، الأول ضُبط بحوزته كمية 17,4 غراما من المخدرات ومبلغ مالي يقدر ب 2000 دينار و3 قواطع حديدية، كما ضبط بحوزة الثاني قطعة صغيرة من المخدرات.

وأشار البيان إلى أن إجراءات تفتيش المنزل، مكنت من حجز كمية:118 غراما من الكيف المعالج، 67 قرصا من نوعين مختلفين من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي : 75.000 دينار، مع توقيف شقيق المشتبه فيه، أين ضبط بحوزته كمية من المخدرات قدر وزنها بـ:1,100 كلغ،

أما القضية الثانية تعود وقائعها لاستغلال معلومات تفيد بقيام مشتبه فيه في العقد الرابع من العمر، بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء.

وأضاف نفس البيان، أنه تم توقيف المشتبه فيه مع ضبط بحوزته قارورة محلول مؤثر عقلي، ومبلغ مالي قدره:2.500 دينار.

وبموجب إذن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، تم تفتيش منزل المشتبه فيه، وتم حجز كمية:582 قرصا من المؤثرات العقلية من أنواع مختلفة، و 08 قارورات محلول مؤثر عقلي.

المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.