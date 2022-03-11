وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

نجحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالخروب من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 3 أشخاص. تراوح أعمارهم مابين 40 و45 سنة مختصة في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية.

وحسب ذات المصالح حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات تفيذ بقيام شخصين مشبوهين بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى مدينة الخروب. على إثرها تم تكثيف التحريات والأبحاث والتي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان ترددهما.

العملية اسفرت بتوقيفهما بالقرب من أحد المقاهي بأحد الأحياء و تحويلهما إلى مقر الفرقة.

التحقيق المعمق مكن بعد توقيف مشتبه فيه ثالث، وعقب تفتيش قبو عمارة ومساكن المشتبه فيهم، بناء على إذن من الجهات القانونية المختصة بالاستعانة فرقة الأنياب. تم ضبط داخل مسكن أحدهما على كمية من المخدرات قدرت بـ 26 غ. بالإضافة إلى 803 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع. وكذا مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع والترويج. بالاضافة إلى العثور داخل قبو العمارة التي يقيم بها المشتبه فيه الثاني على كمية معتبرة من المهلوسات والمقدرة بـ 1260 قرص.

ليتم بذلك حجز 1844 قرص من دواء بريغابالين، 219 كبسولة من نوع ريفوتريل، 26 غ من المخدرات. بالإضافة إلى مبلغ مالي، وهواتف محمولة.

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