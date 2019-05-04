وضع حيز الخدمة شبكة الألياف البصرية لـ 86 ملحق بلدي بالوادي

تم وضع حيز الخدمة شبكة الألياف البصرية لـ86 ملحق بلدي بولاية الوادي منذ إنطلاق العملية في 2014،حسبما كشفت عنه مؤسسة إتصالات الجزائر.

وتأتي هذه العملية، لربط الملحقات البلدية بشبكة الألياف البصرية، مما يساعد على إستخراج الوثائق الإدارية عن طريق خدمة “الشباك الموحد”

وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية المقدمة إلى المواطن، وشملت العملية بلديات الولاية الثلاثين

حيث أعطيت الأولوية إلى الملحقات البلدية المتواجدة بالقرى النائية والمناطق المعزولة لتوفير خدمات الهاتف الثابت والإنترنت لفائدة سكان الريف.