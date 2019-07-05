وضع حيز الخدمة لعديد المشاريع والمرافق بأم البواقي

أحيت اليوم ولاية أم البواقي الذكرى 57 لعيد الاستقلال تحت إشراف الوالي، مسعود حجاج، الذي أشرف على وضع حيز الخدمة، عديد المشاريع والمرافق بهذه المناسبة.

وقد أشرف الوالي على وضع حيز الخدمة ازدواجية الطريق الوطني رقم 32 الرابط بين أم البواقي وحدود ولاية خنشلة على مسافة 35 كلم .

كما قام بمعية الوفد المرافق له، بوضع حيز الخدمة المحطة البرية لنقل المسافرين التي حملت اسم “شهداء جبل الطارف العشرة”

وتعتبر هذه المحطة مكسبا للمدينة، مزوّدة بعدة مرافق وتجهيزات هامة من بينها مكتب البريد، 13 محلا للكراء للنشاطات التجارية، مطعم، مقهى، ومجهزة بكاميرات المراقبة، جهاز كشف الحرائق، شبكة الانترنت والنظام الصوتي .