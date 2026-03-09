وضع حيز الخدمة لقاعة “الدرجة الأولى” للخطوط الجوية الجزائرية بمطار عنابة الدولي

دشن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية, عبر فرعه للتموين والخدمات الجوية, مساء أمس الأحد, قاعة جديدة مخصصة لمسافري “الدرجة الأولى” بمطار عنابة الدولي رابح بيطاط, وذلك بهدف تحسين ظروف الاستقبال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي تصريح للصحافة عقب مراسم التدشين, أوضح المدير العام لفرع التموين بالمجمع, عدلان بومعيزة, أن وضع صالون “الدرجة الأولى” حيز الخدمة يمثل “محطة جديدة في مسار الشركة المتواصل للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين ظروف استقبال المسافرين”.

وأضاف أن هذا الفضاء الجديد يندرج ضمن جهود الشركة الرامية إلى “تطوير خدمات الاستقبال والتكفل بالمسافر منذ لحظة وصوله إلى المطار بما يضمن تجربة سفر مريحة تليق بتطلعات الزبائن”.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار سياسة التحديث التي تنتهجها الخطوط الجوية الجزائرية. عبر مختلف فروعها, لا سيما فرع التموين والخدمات الجوية. بما يعكس “صورة الناقل الوطني. ويعزز مكانته كمؤسسة مواطنة تعمل على تحسين نوعية الخدمات”.

ولفت الى أن القاعة الجديدة توفر “فضاء عصريا مريحا مع خدمات إطعام راقية تعكس طموحات مجمع الخطوط الجوية الجزائرية”. وأنه سيتم “تعميم هذه التجربة تدريجيا عبر عدد من مطارات الوطن”.

من جهته, أفاد المدير الجهوي للشرق لمجمع الخطوط الجوية الجزائرية, منصور العباسي. أن هذه القاعة مخصصة لرجال الأعمال ومسافري “الدرجة الأولى” للخطوط الجوية الجزائرية.إضافة إلى مسافري “الدرجة الأولى”. التابعين لشركات الطيران الأجنبية المرتبطة بعقود مع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية.

وأضاف أن هذا الفضاء يعد الثالث من نوعه بعد قاعتين مماثلتين بكل من مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة). و مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة.

كما أعلن أنه سيتم “قريبا” تدشين هيكل مماثل بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة. و ذلك في إطار برنامج تطوير خدمات الاستقبال عبر مختلف مطارات الوطن.

