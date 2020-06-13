وضع حيز الخدمة للكهرباء الفلاحية في ورقلة

وضع والي ورقلة، صبيحة اليوم السبت، حيز الخدمة للكهرباء الفلاحية بمحيط عين زكار ببلدية عين البيضاء دائرة سيدي خويلد.

وحضر رفقة الوالي، المدير الجهوي لمؤسسة سونلغاز على انطلاق الخدمة التي تكون على طول 4.5 كم من مجموع 14 كم المنجزة من خطوط الكهرباء الفلاحية.

وشارك في العملية ايضا، كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي و السلطات المحلية وممثلي المصالح المعنية وجموع من الفلاحين الذين استحسنوا العملية ، و التي تأتي لتدعيم قطاع الفلاحة بالمنطقة و الولاية بصفة عامة .

وتجدر الإشارة أن محيط عين زكار الفلاحي تبلغ مساحته 750 هكتار، حيث تبلغ المساحة المستغلة منه حوالي 500 هكتار من 102 مستثمر فلاحي.