أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، على وضع حيز الخدمة للمصعد الهوائي الرابط بين باب الوادي وزغارة، مرورًا بحي سیلاست.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم الانتهاء من أشغال الصيانة والتجديد الشامل للمحطات الثلاث للمصعد الهوائي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية لتحديث البنية التحتية للنقل الحضري. مع التركيز على الوسائل المبتكرة والصديقة للبيئة، والتي تناسب طبيعة التضاريس المعقدة بالعاصمة وتساهم في تخفيف الاختناق المروري.

وأشاد الوزير بسرعة إنجاز أشغال الصيانة التي استمرت خمسة أشهر، شملت أكثر من كيلومترين من مسار المصعد. مع إتقان التحكم في التقنية وضمان أعلى درجات السلامة و ديمومة استغلال المنشأة.

ويُتيح المشروع للمواطنين اختصار الزمن والمسافة بشكل كبير، حيث يمكن قطع المسافة بين باب الوادي وزغارة في مدة لا تتجاوز 12 دقيقة، مما يعزز جودة التنقل ويُسهم في راحة المواطنين.

ويعكس هذا المشروع حرص الدولة على تطوير منظومة النقل الحضري في الجزائر العاصمة. ودعم الابتكار في الحلول التنموية المستدامة التي تحسن الإطار المعيشي للمواطن وتخفف الضغط عن شبكة الطرقات.