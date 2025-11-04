وضع حيز الخدمة لمحطة الضخ الجديدة بمنطقة بمزغيطان بجيجل

أشرف وزير الري، طه دربال، صباح اليوم، على وضع حيز الخدمة لمحطة الضخ الجديدة بمنطقة بمزغيطان، وذلك في إطار مواصلة زيارته الميدانية إلى ولاية جيجل.

وحسب بيان للوزارة، عاين الوزير أشغال إنجاز خزان مائي بسعة 10.000 متر مكعب بنفس المنطقة.

أين أمر بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الأشغال من أجل استلام المشروع في أقرب الآجال.

وأكد الوزير أن هذا المشروع من شأنه أن يكون له أثر إيجابي مباشر على ساكنة المنطقة. من خلال تأمين وتدعيم خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب ورفع قدرات حشد وتعبئة الموارد المائية على مستوى الولاية.