وضع حيز الخدمة لمركز خدمات لموبيليس بوهران

قام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، بوضع حيز الخدمة، لمركز خدمات لمؤسسة موبيليس بولاية وهران.

وحسب بيان للوزارة، سيسهم المركز، في تحقيق تواصل أمثل بين الهياكل التجارية والتقنية للمؤسسة على المستوى المحلي. وينعكس إيجابا على ظروف استقبال وخدمة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم بسرعة وفعالية، و هو النموذج الذي سيتم تعميمه عبر ولايات الوطن.

ويضم المركز عددا من المرافق والفضاءات على غرار الوكالة التجارية، فضاء الخدمات الذاتية. وفضاء الراحة والاستكشاف، فضاء المؤسسات الناشئة، مركز تطوير المهارات. ومركز الاتصال وفضاء العمل المشترك، فضلا عن مركز البيانات والوحدة العملياتية التقنية.

وبخصوص مركز تطوير المهارات، شدد الوزير على تعميم استفادة الشباب من الخدمات التي يتيحها. لاسيما التكوين المجاني في مجال التكنولوجيات الحديثة. من أجل المساهمة في بلوغ الهدف المسطر من طرف رئيس الجمهورية لبلوغ 20.000 مؤسسة ناشئة.