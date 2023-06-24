وضع حيز الخدمة مشروع الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفقد إلى بومرداس.

وحسب بيان للوزارة، تفقد الوزير، خلال هذه الزيارة مشروع الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس الذي يمتد على مسافة 10 كلم.

حيث أشرف على وضع حيز الخدمة للحصة الأولى من المشروع بطول 2.8 كلم الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 146 بتيجلابين بمنطقة “اللوز” (شرق) والطريقين الوطنيين رقم 5 ورقم 24.

وفيما يخص الجزء المتبقي (7.2كلم) من المشروع يعرف هو الآخر “تقدما في الإنجاز”، ويرتقب تسليمه في أواخر السنة الجارية.

وسيربط المشروع بعد إنجازه كليا بطول 10 كلم بين منطقتي الكرمة والصغيرات بالطريق الوطني رقم 24. ومنطقتي اللوز و قورصو بالطريق الولائي رقم 146 بإتجاه مدينة تيجلابين والطريق الوطني رقم 5.

ويعد هذا المشروع الهام مكسبا تنمويا اقتصاديا واجتماعيا كونه أحد أكبر مشاريع البنية التحتية بالولاي.

بحيث سيساهم في فك الخناق المروري الذي تشهده المدينة لاسيما خلال موسم الاصطياف.

بالإضافة إلى فتح آفاق تنموية للمدينة والمناطق المجاورة له. وتجنب الطريق الحالي الرابط بين مدينة بومرداس والطريق الوطني رقم 5 مرورا ببلدية تيجلابين.

كما تفقد الوزير العديد من المشاريع التابعة لقطاع الاشغال العمومية والمنشات القاعدية. والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للمواطن خصوصا تلك المتعلقة بالصيانة وتحديث شبكة الطرقات.

فيما أشرف الوزير كذلك على إعطاء إشارة انطلاق مشروع تقوية الطريق الوطني رقم 24د. الرابط بين سي مصطفى وزموري على مسافة 9 كلم. ومن المرتقب استكمال الاشغال مع نهاية السنة الجارية.

بالإضافة إلى مشروع انجاز اشغال تقوية الطريق الوطني رقم 05 باتجاه البويرة و الجزائر العاصمة بطول 28.5 كلم والمقسم الى حصتين:

الحصة الأولى باتجاه البويرة مرورا ببلديات قورصو تيجلابين والثنية بطول 13 كلم.

حيث نظرا لإهتراء بعض من مقاطع هذا المحور، منحت له الأولوية من خلال الشروع في الأشغال. ومن المرتقب استكمالها قبل نهاية السنة الجارية( 2023).

والحصة الثانية الممتدة باتجاه الجزائر العاصمة بطول 15 كلم فالقطاع بصدد القيام بالمراحل الأخيرة من الإجراءات الإدارية لبدء الاشغال.

كما تفقد السيد الوزير مشروع انجاز أشغال جرف رمال ميناء الصيد البحري بزموري البحري. حيث سيتم استكمال الأشغال خلال الثلاثي الثاني من السنة المقبلة.