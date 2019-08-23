وضع حيز الخدمة مشروع تزويد بلديات المدية بالمياه الصالحة للشرب

أخبار الجزائر
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وضع حيز الخدمة مشروع تزويد بلديات المدية بالمياه الصالحة للشرب
بقلم نسرين محفوف

وضع والي المدية، عباس بداوي، حيز الخدمة مشروع تزويد بلديات سيدي نعمان، خمس جوامع، بوشراحيل بالمياه الصالحة للشرب.

كما عاين عباس بداوي، المجمع المدرسي، بفرقة المعايفة، ببلدية سيدي نعمان، والمقرر استلامه خلال الدخول المدرسي المقبل.

وتفقد والي الولاية مدرسة رمضاني إبراهيم، بفرقة الزنايقية، ببلدية بوشراحيل.

وخلال الزيارة، التقى بعدد من المواطنين الذين طرحوا مجموعة من الانشغالات.

بعدها تفقد والي الولاية مشروع انجاز متوسطة ببلدية العمارية، حرصا منه على استلام المنشآت التربوية الجديدة مع الدخول المدرسي المقبل.


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