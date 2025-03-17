وضع حيز الخدمة مشروع ربط مستثمرة فلاحية ببني ونيف بالكهرباء

قام وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، رفقة الوفد المرافق له، بوضع حيز الخدمة لمشروع الربط بالكهرباء لمستثمرة فلاحية ببلدية بني ونيف، في بشار.

وحسب بيان للوزارة، تضم المستثمرة الفلاحية، 55 مستفيدًا، حيث تم ربطها بالكهرباء ضمن البرنامج الوطني لدعم الفلاحة.

وخلال زيارته، أكد الوزير أن ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء يُعدّ من أولويات الحكومة.

مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن ربط أكثر من 77,242 مستثمرة فلاحية عبر التراب الوطني. كما تم ربط 1,602 مستثمرة فلاحية بولاية بشار.

كما أشار إلى أن قطاع الطاقة، من خلال مجمع سونلغاز، يواصل تقديم التسهيلات اللازمة لتسريع عمليات الربط. بما يسمح للفلاحين بتطوير نشاطاتهم وتعزيز الإنتاج الوطني.

ويمثل مشروع ربط هذه المستثمرة الفلاحية بالكهرباء، استثمارًا هامًا، حيث بلغت تكلفته الإجمالية 28.7 مليار دينار جزائري. تم تمويله بالشراكة بين سونلغاز والمستفيدين. مع توفير ست وحدات كهربائية بقدرة 160 كيلو فولط لضمان تغطية احتياجات الفلاحين من الطاقة.

كما أشار وزير الدولة إلى أن قطاع الطاقة والمناجم لا يقتصر دوره على توفير الكهرباء. بل يعمل أيضًا على مرافقة الفلاحين في تطوير مشاريعهم الإنتاجية. من خلال ضمان التموين المستدام بالطاقة ودعم الأنشطة الفلاحية عبر توفير الأسمدة الفلاحية والطاقة اللازمة لضخ المياه وتشغيل التجهيزات الزراعية الحديثة.

كما أعرب الوزير عن فخره بالدور الذي تلعبه سونلغاز في المساهمة في تحقيق مشاريع زراعية مستدامة.

مشيدًا بوفرة المنتجات الفلاحية في المنطقة، والتي تبعث على التفاؤل وتعكس نجاح هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.