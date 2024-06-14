وضع حيز الخدمة خط الشط الشرقي بتيارت لتوفير 10 ألاف متر مكعب من المياه يوميا

أشرف وزير الري طه دربال من ولاية تيارت على وضع حيز الخدمة خط الشط الشرقي للولاية بعد انتهاء الأشغال في الآجال المحددة.

وسيسمح خط الشرقي بتوفير 10 ألاف متر مكعب من المياه يوميا.

وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية خصص برنامجا استعجاليا للولاية بقيمة 27 مليار دج لتزويد المناطق التي تعرف نقصا في التزود بالمياه عبر الوطن.

وأضاف الوزير أن مؤسسات تتواجد بعد عيد الأضحى لتحويل مياه عجر ماية المشروع الكبير. حيث ستزود ب30 الف متر مكعب بالمياه يوميا حيث كانت قبل بـ 8 الاف متر مكعب.