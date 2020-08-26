وضع خلية خاصة لإستقبال انشغالات المواطنين في ولاية أدرار

أعلن والي ولاية أدرار، عن وضع خلية خاصة باستقبال المواطنين بمقر الولاية، تسهر على الاستماع إلى انشغالاتهم وتدوين شكاويهم ونقلها من أجل دراستها والتكفل بها.

ويأتي ذلك، قصد تقريب الإدارة من المواطن، وفي إطار متابعة انشغالات المواطنين وتحسين سبل التكفل بها.

كما تم فتح صفحة رسمية على فايسبوك، تحمل إسم “استقبال انشغالات مواطني ولاية أدرار”، من أجل تسهيل سبل تبليغ انشغالات السكان المختلفة عبر كامل تراب الولاية، لاسيما القاطنين بعيدا عن مقرها.

وفيما يخص الأيام المخصصة للإستقبال من كل أسبوع، فقد تم تخصيص يوم الإثنين لاستقبال مختلف انشغالات المواطنين ماعدا السكن.

فيما تم تخصيص الأربعاء، لاستقبال الانشغالات الخاصة بالسكن بحضور الملحق بالديوان المكلف بالملف.