وضع رئيس الغرفة الإجتماعية بمجلس قضاء سطيف تحت الرقابة القضائية

علمت “النهار اون لاين”، أنّ قاضي التحقيق أمر أمس الثلاثاء، بوضع رئيس الغرفة الإجتماعية بمجلس قضاء سطيف تحت الرقابة القضائية.

يأتي هذا بعدما أن تمت متابعته جزائيا في قضية تتعلق بالفساد تحت وصاية وزارة العدل التي أعطت الضوء الأخضر منذ أيام لقاضي التحقيق ببرج بوعريريج الإستماع والتحقيق في صفقة مشبوهة.

الصفقة المشبوهة جمعت رئيس الغرفة الإجتماعية، عندما كان على رأس الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء سطيف مع مرقي عقاري.

وتم تسريب تسجيل صوتي من قبل المرق العقاري لمصالح وزارة العدل، وهو التسجيل الذي يكشف الحديث الذي دار بينه وبين القاضي.

ويكشف التسجيل الصوتي كيف طلب القاضي مقابلا ماديا من أجل تمكين المرق من حجز منزل بمدينة عين ولمان.