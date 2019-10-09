وضع رجل الأعمال حبيب يوسفي تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة القليعة بولاية تيبازة، اليوم الأربعاء، بوضع رجل الأعمال حبيب يوسفي تحت الرقابة القضائية.

وكان حبيب يوسفي قد جرى توقيفه قبل أيام من طرف فرقة من الدرك، في أعقاب العثور بحوزته على سلاح ناري من دون رخصة وذخيرة حية.

وقالت مصادر “النهار أونلاين” إن يوسفي قد مثل أمام قاضي التحقيق لمدة أزيد من ساعة من الزمن للرد على أسئلة تتعلق بمصدر المسدس.

وغادر يوسفي مكتب قاضي التحقيق في حدود الساعة الثالثة زوالا، وهو لا يقدر على المشي إلا بصعوبة.

وقالت مصادر مطلعة إن رجل الأعمال قدم لقاضي التحقيق نسخة من ملف طبي، يؤكد وضعه الصحي الحرج وحاجته للعلاج الدوري.

وأوضحت المصادر إن قاضي التحقيق يعتزم توسيع التحقيقات في قضية المسدس، لمعرفة مصدره، حيث ينتظر أن تكشف تحريات مخبر بوشاوي بالاعتماد على رقمه التسلسلي عن مصدره.

وكان يوسفي قد شوهد صباح اليوم داخل بهو محكمة القليعة مرفوقا بثلاثة أشخاص ومحاميه، فيما كانت امرأة ترافقه أينما تنقل وتتبعه.