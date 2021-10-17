وضع رقم اخضر على مستوى السفارات والقنصليات تحت تصرف الجالية الجزائرية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد،على اقتراح تقدم به وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة لوضع رقم أخضر على مستوى السفارات والقنصليات.

وذلك تحت تصرف أبناء الجالية الوطنية، قصد ضمان حماية دائمة وفورية لهم، والاستماع لانشغالاتهم في حالة تعرضهم للمضايقات بالخارج.

وجاء هذا الإقتراح قبل اختتام جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد.

كما صادق المجلس على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.