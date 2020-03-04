وضع شخص في الحجر الصحي للإشتباه في إصابته بفيروس كورونا ببرج منايل

كشفت المؤسسة العمومية الإستشفائية لبرج منايل ببومرداس، عن وجود حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بعامل بشركة يعمل فيها رعايا صينيون.

وحسبما نشره مستشفى برج منايل على صفحته الرسمية على الفايسبوك، فإن الحالة المشتبه فيها قد ظهرت عليها أعراض المرض.

وحسبما ماعلمته المصالح الطبية المختصة، فإن الشخص المشتبه فيه قد أحتك مع رعايا صينيين في المدة الأخيرة، حيث تم نقله إلى مصلحة الإستعجالات لمستشفى برج منايل، أين قامت طبيبة مختصة في الأمراض المعدية بفحصه.

وتم على إثرها إرسال عينات من التحاليل إلى معهد باستور ، فيما تم وضع المصاب في الحجر الصحي، أين تم وضعه في غرفة خاصة وتحت الرعاية الصحية إلى حين تأكيد الإصابة من عدمها.