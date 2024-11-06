وضع شطر من منفذ الطريق السيّار ميناء “جن جن- قاوس” في الخدمة قريبا

يرتقب أن يتم دخول حيز الخدمة جزء من منفذ الطريق السيار “شرق- غرب”. يربط بين ميناء جن جن وقاوس بولاية جيجل.

وحسبما أفاد به اليوم الأربعاء مدير المشروع بلعدوي رشيق في تصريح “لوأج”. أن هذا الشطر من المنفذ المزمع وضعه حيز الخدمة يمتد على مسافة 13 كلم ويربط ما بين ميناء جن جن وبلدية قاوس.

وأشار، أن طول منفذ الطريق السيار في شطره العابر لولاية جيجل يبلغ 45 كلم. ووصلت نسبة أشغاله 58 بالمائة فيما يخص إنجاز الطريق. فيما بلغت أشغال إنجاز النفق بهذا الشطر 64 بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع منفذ الطريق السيار “شرق- غرب” يمتد على طول 110 كلم. ويقطع ثلاث ولايات هي جيجل “45 كلم” وميلة “15 كلم” وسطيف “50 كلم”.