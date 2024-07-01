وضع طارئ واستثنائي.. تأخر أو إلغاء بعض رحلات الجوية الجزائرية لهذا السبب

أوضحت الجوية الجزائرية في بيان لها أن تأخر أو إلغاء بعض الرحلات. يرجع بالأساس إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الرياح الرملية الشديدة التي تمنع إقلاع وتحليق الطائرات.

وقالت الجوية في بيان لها إن هذا الوضع الطارئ والاستثنائي الخارج عن نطاقها هو ما يحول بيننا وبين ديمومة عمليات نقل الزبائن.

واعتبرت الجوية الجزائرية أن سلامة وأمان الزبائن بالأساس أولوية اصوى في حركة سير الرحلات.

وأضافت أن فرق تعمل على مدار الساعة على متابعة الأحوال الجوية والتنسيق مع الهيئات المعنية. لضمان تحديثات دقيقة وفورية حول الأحوال الجوية والتغيرات التي قد تؤثر على الرحلات.

كما تعهدت بتقديم أقصى ما في وسعنا لضمان العودة إلى الجدول الزمني المعتاد في أقرب وقت ممكن.