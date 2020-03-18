وضع عائلة الشخص المصاب بكورونا في البويرة تحت الحجر الصحي

وضعت المصالح الصحية في ولاية البويرة، زوجة الشخص المصاب بفيروس كورونا، وإبنه في الحجر بمقر سكنهما مع إرسال عينات من دمهما إلى معهد باستور.

وباشر التحقيق الوبائي، المصالح الصحية بالولاية، ومس عدة أشخاص تقدموا من أجل الفحص بعد احتكاكهم بالحالة المصابة المؤكدة الوحيدة في الولاية.

وسجلت البويرة، حالة واحدة مؤكدة، وتتعلق بشيخ 62 سنة عاد مؤخرا من مناسك العمرة، تم الحجر عليه حاليا بالمصلحة الخاصة بمستشفى البويرة.

ومن جهة أخرى، وضعت المصالح الصحية في البويرة، شاب يبلغ من العمر 43 سنة، في الحجر الصحي بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية.

وينحدر الشاب من عاصمة الولاية، وكان له إحتكاك مع مغترب.

وأخذت عينات من دم الشاب، وأرسلت إلى معهد باستور بالعاصمة.