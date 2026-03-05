وضع عدد من المراكز وصوامع تخزين الحبوب حيز الخدمة

تواصل السلطات المحلية لعديد الولايات جهودها لاستكمال مشاريع إنجاز المراكز الجوارية وصوامع تخزين الحبوب. تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. الرامية إلى تسريع وتيرة المشاريع الإستراتيجية وفي إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب.

وقد تم عقد إجتماعات تنسيقية دورية وتنظيم خرجات ميدانية لمتابعة وتيرة الأشغال عن قرب. حيث سمحت هاته المجهودات بوضع عدد من المراكز حيز الخدمة. فيما تم توجيه تعليمات لتكثيف الجهود وتسريع وتيرة إنجاز المراكز قيد الأشغال، لاستلامها ضمن الآجال المحددة.

وتندرج هذه الديناميكية في إطار تجسيد تعليمات السلطات العليا للبلاد. الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي عبر توسيع قدرات التخزين. وضمان حفظ المحصول في ظروف تقنية حديثة وآمنة.

